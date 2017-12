League of Legends yeni yıla merhaba demek için geçen sene de düzenlediği Kar Savaşı: RURF‘u tabiki’de bu sene de düzenliyor, hatta Kar Savaşı: RURF oyun modu bugün geldi. League of Legends oyuncularının en çok sevindiği şeylerden biri ise yeni ve eğlenceli oyun modlarıdır. Ayrıca her yapılan Legue of Legends etkinliklerin de ücretsiz dağıtılan simge ve bunun gibi şeyler de oyuncuları sevindirir 🙂 Bugün saat 19:00’da çıkan Kar Savaşı: RURF oyunculara neler katacak merakla bekliyoruz.

LoL’e Beklenen Oyun Modu Geldi! – Kar Savaşı: RURF

Geçen sene League of Legends Kar Savaşı: RURF oyun modu ile getirdiği; “Oyuncak Ustası Jinx, Draven Baba, Yavru Geyik Poppy” kostümleri, ”Yaramazlık Yap” ya da ”Nazik Ol” görevi , içerisinden rastgele kostüm kristali, Destansı veyahut üstü olması garantili kostüm kristali ve ilave Turuncu Öz çıkan kartopu kapsülleri, son olarak ise “Hediye Amumu, Kış Çanları veya Poro Kurabiyesi Sever” ifadelerini ve yeniliklerini bu sene’de devam ettirmekte.

Tüm Kartopu Savaşı ve kış temalı kostümler bugün ki Kar Savaşı: RURF modunda açık!

Dondurucu Soğuk Düşmanlarını Beklemekte!

Bugünden itibaren yani 19 Aralık 2017 saat 19.00‘dan 2 Ocak 2018 saat 18.55’e kadar tüm yeteneklerini konuştur ve düşmanlarını kar ile kapla.

Yine kar ile kaplı ve Noel temalı Sihirdar Vadisi, yılbaşını da bilgisayar başında geçirecek olan oyuncularına ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 19:00’dan itibaren başlayan Kar Savaşı: RURF, yılbaşı gününün ertesi günü yani 2 Ocak saat 18.55’de sona erecek. Oyuncuların eğlenerek kazanacağı tecrübe ve deneyimlerin arzusunu şimdiden duyar gibiyim. Neyse ki bugün başlayan sınırsız eğlence tüm League of Legends oyuncularını kendine kitleyecek.