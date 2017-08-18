Playstation 4 için geliştirilen 5.0 güncellemesi geçtiğimiz hafta sızdırılmıştı. Bunun üzerine Sony bugün güncellemeyi geliştiriciler için indirilebilir hale getirdi ve içerdiği özellikleri açıkladı.

Yayıncılar İçin Gelen Yenilikler

5.0 güncellemesini alan PS4 Pro kullanıcıları bundan sonra eğer internetlerinin upload yani yükleme hızı yeterliyse 1080P 60FPS yayın yapabilecekler.

Playstation VR üzerinden yayın yapan kullanıcılar ise yayınları sırasında gelen mesaj ve yorumları PSVR ekranından görebilecek.

Sony, PSVR kullanıcılarını sevindirecek bir yenilik daha getirdi. Güncelleme ile birlikte PSVR’a sanal 5.1 veya 7.1 surround ses desteği gelecek. Her ne kadar sanal bir destek de olsa kuşkusuz bir şekilde oyun deneyimini artıracağını söyleyebiliriz.

Arkadaş Listesi, Menü ve Bildirim Yenilikleri

PS4 5.0 güncellemesiyle birlikte arkadaş listesi, birbirinden farklı listeler oluşturmak gibi özellikler getiren daha iyi yönetim araçlarıyla güncellendi. Getirilen yeni arkadaş listesi, favori gruplar penceresinin de yerini alıyor. Bundan sonra oluşturduğunuz ikinci arkadaş listesine örneğin GTA V oynayan arkadaşlarınızı ekleyip tek bir tuşla hepsine birden oyun daveti gönderebileceksiniz.

Hızlı menü, menü geçişleri sırasında harcanan zamanı azaltmak için daha fonksiyonel hale getirildi. Yenilenmiş hızlı menüde indirme durumunu takip ederken grup isteklerinizi görebilecek hatta Spotify‘da çalan şarkıyı bile görüntüleyebileceksiniz.

Bildirimlerde ise uzun süredir PS4 kullanıcıları tarafından beklenen özellik sonunda geldi. Artık bir şey izlerken veya oynarken gelen bildirimlerin sayısını sınırlayıp rengini ayarlayabileceğiniz gibi pop-up bildirimler de dahil olmak üzere tüm bildirimleri de kapatabileceksiniz. Bu özellik sayesinde oyununuz veya izlediğiniz içerik gereksiz bildirimlerle bölünmeyecek.

PSN Aile Özelliği Geliyor

Sony’nin “Family on PSN” adını verdiği ve PSN Aile olarak çevirebileceğimiz özellik ana hesap ve alt hesap özelliğinin yerini alacak. Aile özelliği kapsamında aile yöneticisi, Playstation’a kayıtlı istediği hesapları ebeveyn/koruyucu, yetişkin veya çocuk olarak atayabilecek. Ebeveyn ve koruyucu hesaplar çocuk hesaplarının oynayacakları oyundan diğer oyuncularla iletişimine yani online etkileşimine kadar her türlü kısıtlamayı yapabilecek.

Sony, Kuzey Amerika‘da yaşayan Playstation sahiplerinin yetişkin hesap oluşturmak istediklerinde doğrulama amacıyla $0.50 ücretlendirileceklerini söyledi. Bunun yanında bugün 5.0 sürümüne yükseltme yapma hakkı kazanan geliştiricileri “beklenmeyen sorunlar” ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardı ve testleri arkadaşlarıyla birlikte yapabilmeleri için tüm geliştiricilere 2 ekstra kod iletti. Eğer Playstation geliştiricisi bir arkadaşınız varsa ondan kod isteyebilirsiniz 🙂

Güncellemenin ne zaman herkesçe indirilebilir olacağı ise hâlâ merak konusu.