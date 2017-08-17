Piyasada her türlü oyun için hile bulmak günümüzde gayet basit bir duruma geldi. Fakat bu durum gerçekten fazlasıyla illegal. Çünkü oyun hesapları ve oyun sektörü gerçekten büyük maddi değerlere ulaştı. Artık oyunlarda hile kullanmak banka soymaktan farksız. Hile kullanan hesaplar diğer kullanıcıları geride bırakıp kendini ön plana atmasıyla, maddi değeri daha fazla oluyor. Bu durumda gerçekten çok yüksek bir emek yenmiş oluyor. Bu yüzden tüm dünyada ve Türkiye’de bu konu hakkında bir takım gelişmeler meydana geldi. Türkiye’de verilebilecek en güzel örnek geçen günlerde İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, dijital oyunlar için hile yayınlayan 3 ayrı web sitesine erişimi kalıcı olarak engellerken sitelerde hile yayınlayanları da 205 Bin TL tazminata mahkum etti.

Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek bir açıklama ile bu durumu şöyle değerlendirdi. “Mahkemelerin verdiği bu kararın oyun sektörünü ve oyuncuları pozitif yönde etkileyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz” ve bunun yanında Özistek 5 yılı aşkın bir zamandır dijital oyunlarda yapılan sahtecilik ve hile yapan sitelere karşı hukuki mücadeleyi kararlıkla ve azimle sürdürdüklerini belirtti.

Kapanan siteler hitlan.net, hileevreni.com ve coldhacks.com olduğu belirtildi. Bu sitelerin sahipleriyle birlikte site içinde hile paylaşımı yapan kişiler araştırılarak tazminat davası açıldı. Tazminat davasi içeriğinin şu şekilde olduğunu biliyoruz.” 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi ”

Türk mahkemelerinin bu güzel tutumunu beğenmemek elde değil. Daha kaliteli oyun oynayabilmek için ve gerçekten hakkıyla, emeğiyle ve çalışmasıyla daha iyi oynayanı ayırabilmek için böyle çalışmalara daha çok ihtiyacımız var.