Valve geçtiğimiz aya kadar CS: GO’ya pek bir yenilik getirmiyordu. Getirdikleri de ses değişikliklerinde olduğu gibi tartışmalara yol açıyordu. CS: GO’nun büyüme ivmesinin azalmasından olacak ki Valve geçtiğimiz aydan itibaren özellikle hilelere karşı çözümlerle Counter-Strike: Global Offensive‘e daha sık ve radikal güncellemeler getirmeye başladı.

Bugün oyunun düzenini değiştiren 1.35.9.8-rc1 kod adlı önemli bir güncelleme yayımlandı.

Güncellemenin İçeriği

Oynanış Değişiklikleri

Tüm tabancaları daha defansif ve yetenek gerektiren bir hale getirmenin hazırlıkları yapıldı ve güncelleme paketinin içerisine daha sonradan aktifleştirilecek şekilde eklendi.

ve yetenek gerektiren bir hale getirmenin hazırlıkları yapıldı ve güncelleme paketinin içerisine daha sonradan aktifleştirilecek şekilde eklendi. Pistol değişikliği kapsamında Five-Seven‘ın mermileri seri atışlar için daha isabetli hale getirilirken hareket halinde yapılan atışların isabet ihtimali düşürüldü.

Çeşitli Değişiklikler

Silahların satın alım sırasında görebileceğiniz verileri elden geçirildi.

sırasında görebileceğiniz verileri elden geçirildi. İki adet flaş bombası almış oyuncuların eğer birini kullandılarsa öldükten sonra ikincisini düşürmemesi sorunu çözüldü.

almış oyuncuların eğer birini kullandılarsa öldükten sonra ikincisini düşürmemesi sorunu çözüldü. Botların Scar 20 tercih etmeme sorunu çözüldü.

tercih etmeme sorunu çözüldü. Silah harici eşya alımında tüm silahların mermilerinin yenilenmesi sorunu çözüldü.

Base harici bazı köşelerde console üzerinden silah alımı yapılabilmesi sorunu çözüldü.

harici bazı köşelerde console üzerinden silah alımı yapılabilmesi sorunu çözüldü. Bomba gibi yere atılamayan silahları yere atmayı denediğinizde round sonunda “bağış” olarak değerlendirilmesi sorunu çözüldü.

olarak değerlendirilmesi sorunu çözüldü. Buy komutu artık açıklama satırıyla birlikte tüm seçenekleri listeleyecek.

Harita düzenlemede kullanılan env_gunfire komutuna R8 Revolver ve M4A1-S de dahil olmak üzere tüm silahlar eklendi.

komutuna ve de dahil olmak üzere tüm silahlar eklendi. Artık izleme yaparken gereksiz yere fazla bellek kullanılmayacak.

kullanılmayacak. Arkadaşlar kısmından takas isteği gönderilebilecek.

isteği gönderilebilecek. Bazı özel durumlar için haritaların yüklenişi hızlandırıldı.

Yeni VAC Dalgası

Bugün gelen güncellemeyle birlikte bir VAC dalgası da geldi. Gelen VAC dalgası ile birlikte banlanan oyuncu sayısı 3. parti istatistik sitelerinde az görünse de aslında çok daha fazla. Banlanan kullanıcıların 3. parti sitelerce tespit edilmesi biraz vakit alacaktır.

Hooktronics, 5Dollars, Redeye, 420Cheats, iCheats, Darkaim, Hentaiware, x22cheats başta olmak üzere onlarca hackin tespit edildiği ve kullananların VAC tarafından yasaklandığı iddia edildiğinden banlanan kişi sayısının on binlere ulaşabileceği beklentiler arasında.