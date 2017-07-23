PGL Major Krakow 2017 Şampiyonu Gambit!

Counter-Strike: Global Offensive oyununda her yıl iki kere “Major” yani büyük turnuva düzenlenir. Major turnuvalar Valve organizatörlüğünde yapılmasa da Valve tarafından hem ödül havuzu desteklenir hem de turnuvanın oyun içi entegrasyonu gerçekleştirilir. Oyun içi entegrasyon konusunda Valve her yıl kendini biraz daha geliştiriyor. Bu yıl takım, oyuncu ve turnuvanın çıkartma ve spreyleri satışa çıkarttı. Bunun yanında turnuva maçları oynandığı sıralarda CS: GO oyuncularına bildirim gönderdi ve oyun içinden izleyebilmelerini sağladı.

Bu major turnuvalardan biri olan PGL Krakow 2017 geçtiğimiz hafta 16 takımın katılımıyla Polonya’nın Krakow şehrinde bulunan Tauron Arena’da başladı. Bu 16 takımın 8’i önceki major turnuva olan ELEAGUE 2017’de ilk 8’e girmiş ve Legend (efsane) statüsüne sahip olmuş takımlar. Kalan 8’i ise uzun bir eleme sürecinden başarıyla çıkarak buraya kadar gelmeyi başarmış takımlar. Katılımcı takımların listesi:

PGL Major Krakow 2017 Ödülleri

1. Takım: 500.000$

2. Takım: 150.000$

3-4. Takımlar: 70.000$

5-8. Takımlar: 35.000$

9-16. Takımlar: 8.750$

Toplam Ödül Havuzu: 1.0000.000$

Birincilik ve ikincilik arasında bile 350.000$ ödül farkı olması turnuvadaki rekabeti maksimum seviyeye taşıyor.

Turnuva Süreci

Turnuvaya kazanın, kazananla; kaybedenin, kaybedenle oynadığı Swiss metodu ile başlandı. 3-0, 3-1 ve 3-2 skorlarlarına erişenler çeyrek finallerden turnuvaya devam etti, kalan takımlar ise turnuvaya veda etti. Tek bir haritanın galibiyet veya mağlubiyete karar verdiği Swiss metod hakkında pek çok olumsuz yorum olsa da Major turnuvada bile tercih edildi.

Grup sürecinden sonra ise playoff maçları 3 harita üzerinden oynandı. Kaybeden takımlar ikinci bir şans olmaksızın turnuvaya veda etti.

Playoff Maçları:

Teknik açıdan değerlendirdiğimizde ise CS: GO’nun şuana kadar gördüğü en başarısız major turnuvaydı. Bazı maçların yayınları kesintiye uğradı, oyuncular grup sürecinde oynamak zorunda oldukları bilgisayarların düşük performanslı olduğundan şikayet ettiler ve pek çok maç başlaması gerekenden çok daha geç başladı.

Turnuvanın Değerlendirmesi

Turnuvada neredeyse hiç kimsenin önceden beklemediği bir şekilde finale Immortals ve Gambit takımları kaldı. Beklentilerin de yanında CS: GO oyuncuları böyle bir final maçı istemiyordu. Daha çok hayranı olan ve bilinen güçlü iki takımı finalde görmek istiyorlardı. Bunun da en büyük göstergesi bir önceki major turnuva olan ELEAGUE’de sadece İngilizce Twitch yayınında 1 Milyon izleyici vardı. PGL Krakow 2017’de bu sayının artmış olması beklenirken tam tersine 500.000‘e düştü. Toplam tüm kanallardaki izleyici sayısı bile ELEAGUE’nin sadece İngilizce kanalındaki izleyici sayısından daha az. Astralis ve SK gibi favori takımların erken süreçlerde birbiriyle karşılaşarak birbirini elerken Immortals’ın kolay eşleşmelerle bu finale kadar gelebilmiş olması kullanıcıların canını sıkan diğer bir nokta.

Bu kadar beklenmeyen sonucun üzerine altın takım seçim mücadelesi ödülü alabilecek kişilerin sayısının bir hayli az olacağını da ekleyelim.

Final Maçı – Gambit vs Immortals

Harita Seçimi

İki takımında bir harita seçme hakkı vardı. Gambit, Train haritasını seçti. Immortals ise Cobblestone haritasını seçti. Sonrasında takımlar karşılıklı olarak haritaları eledi ve Inferno haritası sona kalan harita oldu.

Karşılaşma

İlk karşılaşma Immortals’ın seçimi olan Cobblestone haritasında oynandı. Immortals kendi seçimi olan bu haritayı yalnızca 4 round kaybederek kazandı.

İkinci karılaşma ise Gambit’in seçimi olan Train haritasında oynandı. Zorlu bir mücadelenin sonunda haritayı 16-11‘lik bir skorla Gambit kazandı.

Sonuç olarak iki takım da kendi seçimlerini kazanmış oldu. Geriye, kimin birinci olarak 500.000$ ödülü evine götüreceğine karar vermek üzere son harita olan Inferno kalmıştı.

PGL Major Krakow 2017 Şampiyonu Gambit!

Inferno haritasının ilk yarısında çok başarılı bir şekilde mücadele veren Gambit, ikinci yarıya 11-4‘lük bir avantajla başladı. İkinci yarıda Immortals oyuna tekrar tutundu ve skoru 14-10‘a getirdi. Bu bütün izleyicilere “Comeback mi geliyor?” diye düşündürdü. Ancak sonrasında Gambit bu kadar yeter dedi ve skoru 16-10’a getirerek Inferno haritasını, maçı ve en önemlisi PGL Major Krakow 2017’yi kazandı!

Siz PGL Major 2017 hakkında neler düşünüyorsunuz? Gambit şampiyonluğu haketti mi? Tüm düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.