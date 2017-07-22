Uzun süredir Hearthstone oyuncuları kart paketlerinden zaten sahip oldukları efsanevi (Legendary) kartların çıkmasından ve oyunun en nadir kart türü olan Legendary kartların az sayıda çıkmasından şikayetçiydi. Geçtiğimiz ay Blizzard oyuncuların sesini duyarak yeni gelecek genişleme (expansion) olan Knights of the Frozen Throne ile birlikte bundan sonra kart paketi açtığınızda içinden çıkan efsanevi kartın sizin halihazırda sahip olmadığınız bir kart olacağının belirtti. Bunun yanında yeni genişlemede açacağınız ilk 10 kart paketinden en az bir Legendary kart çıkaracağınızın müjdesini verdi.

Bir takım kullanıcılar kart açmak için bu güncellemeyi beklerken bazıları beklemek yerine kart paketi açmaya devam etti. Yaklaşık olarak iki hafta önce ise hem Frost Festival’e hem de bu kart paketi değişikliğine ön hazırlık yapan Hearthstone Patch 8.4 güncellemesi gelmişti.

Resmi ağız olarak kabul edebileceğimiz bir Hearthstone topluluk yöneticisinin dün paylaştığı bilgiye göre iki hafta önce gelen Hearthstone Patch 8.4 ile birlikte beklenmeyen bir yan etki oluşmuş ve bu güncellemeden sonra açılan kart paketlerinden normalde olması gerekenden bir eksik sayıda Legendary veya Epic kart çıkmış. Topluluk yöneticisi her ne kadar bundan çok küçük bir topluluğun etkilendiğini belirtse de Hearthstone forumlarındaki üyelerin Legendary kart çıkartamadıklarını belirten yorumlarına bakıldığında çok büyük bir kitlenin bu sorundan etkilendiği gözüküyor.

Siz de bu sorundan etkilenenlerden biriyseniz üzülmeyin. Blizzard yetkilileri kart paketi açma deneyiminin onlar için çok önemli olduğunu, böyle bir sorun yaşandığı için çok üzgün olduklarını ve haftaya sorundan etkilenmiş tüm kullanıcılara çözüm planlarıyla birlikte ulaşacaklarını resmi forumlarında belirtti.