Oyunlarda veya programlarda bug neden oluşur? bu yazımda bug’u iyice bir araştırdım ve sizler için bu yazıyı hazırladım, bunun nedeni tembel geliştiriciler mi? Yoksa daha fazla paraya sahip olmak isteyen yayıncılar mı ? Yada gerçekten, kimsenin bir suçu yok mu?

Oyunlarda ki Bug Nedir, Neden Oluşur, Nasıl Çözülür ?

Oyunlarda Bug Neden Oluşur?

Oyunlarda grafik hatalarıyla karşılaşmak artık çok tanıdık bir hikaye, her türlü oyun ilk çıktığı zamanlar’da görsel, grafik,mekanik hatalarıyla dolu olarak çıkış yapar, kimi zaman bugları kullanarak görev bitiririz, kimi zaman buglar sayesinde oyunumuzu kapatmak yada son kaldığımız yerden bir daha başlamak zorunda kalırız. Bir oyun stüdyosu, yıllarca bir oyunu düzenlemek ve en iyi şekilde dizayn etmek için uğraşıyor fakat yinede biz bu buglar ve görsel hatalar ile karşı karşıya kalıyoruz, fakat yinede oyun stüdyoları bizim bu tür hatalarla karşılaşmamamız için ellerinden geleni yapıyorlar ve neredeyse oyunu yapmaktan çok bugların çözümü için uğraşıyorlar.

Oyun Bugları Nasıl Bulunur?

Oyun yayınlandığı zaman bu görsel hatalar ve buglar keşfedilmeye başlar, tabi ilk başlarda bu aşırı derece can sıkıcı olabiliyor. bazı oyuncular buglarla karşılaşırken bazıları hiç karşılaşmaz, bunun nedeni henüz kesin değil. Genelde çevrim içi ortamda, oyun forumun’da yada sosyal medyada buglar veya görsel hatalar paylaşılarak stüdyo suçlanır ve gereğinin yapılması sert bir dille belirtilir, tabii ki de stüdyo hemen bu bug’u çözmek zorunda olduğundan fazla zaman geçmeden keşfedilmiş bug’u hemen düzeltir, yada ellerinden gelen en iyi şekilde çözüme ulaşmaya çalışırlar.

Oyun Bug’unu Çözüme Kavuşturmak, Oyunu Tekrar Yapmaktan Zor Olabilir…

Fakat, oyun yapmanın zor olduğu kadar yaptığın oyundaki hatayı çözmekte bir o kadar zor, yani bunu bir örgü olarak düşünün, bir örgüyü yanlış yada ters attığınız için diğer örgüleri sökmemiz gerekebilir. Stüdyo bu zamanda hep bir ağızdan yani kodlayıcılarla, animatörler ile ve bahsetmediğim ama oyun yapımında gerekli olan kişiler ve ekipler tarafından bu sorun yani görsel hata veya bug’u çözmeye çalışırlar. Tabii ki koordine olunmadığı zaman ise bugların çözülememesi yada yeni bugların oluşması kaçınılmazdır. Stüdyolar bugların veya görsel hataların varlığını sadece oynayan oyuncular tarafından belirtilirse anlayabilirler.

Buglar, Oyun Stüdyoları İşi Aceleye Getirdiği İçin Olabilir

Oyun stüdyolarının çalışma mantığı, ve bence yaptıkları bir hata ise bir oyunu yani projeyi bitirdikten sonra buglar veya görsel hatalar henüz keşfedilmeden başka yeni bir proje mevcutsa, tüm personel ile o yeni projeye odaklanmaktır. Çoğu stüdyonun yani araştırmama göre çoğu stüdyonun bir oyunu yayınladıktan hemen sonra yeni bir projeye başladıkları için keşfedilen buglar veya görsel hatalar ile ilgilenemedikleri yada geç ilgilendikleri için oyuncular tarafından kötü yorumlar ile karşılaşırlar. Bunun sebebi ise bitmiş olan projenin ardından yeni bir projeye başladıkları için stüdyonun bundan ödün vermemesi ve geri adım atıp bug ve görsel hatalar için personeli meşgul etmemesi yani personelin yeni projeden kopmaması yada yeni projenin ertelenmemesini istediği içindir.

Bug’dan veya Görsel Hatadan Kurtulmak

Bug’dan veya görsel hatayı ayıklamak ve onu yok etmek stüdyolar için basit bir şey olmayabilir, fakat yapmak zorunda oldukları bir şeydir. Normalde, bug veya görsel hataları keşfeden bir deneyici ekip mevcuttur, çoğu zaman ise buglar veya görsel hatalar keşfedilsin diye beta sürümlerini ücretsiz yayınlarlar, fakat oyun tam sürüm halinde çıktığı zaman gözden kaçmış bir ton hata olabilir, bu kaçınılmazdır. Buglar veya görsel hatalar zamanla giderilebilir, hiç sorun değil. Bir bug veya görsel hata çok büyük değilse yada olağan dışı koşullarda ortaya çıkıyorsa, oyun stüdyoları bu tür hatalara el sürmez, onu oyunda bırakır.

Bug’dan kendi istediğiniz doğrultusunda kurtulamazsınız, bug’dan kurtulmak için mecburen oyunun yayıncısının o duruma bir el atması gerekmektedir.

Bug’un Çözüm Süreci Masraflı Olabilir

Peki geliştiriciler bunu neden ister? Bir çok sebebi mevcut bunların ilki geliştiricinin zamanı ve elinde bulundurduğu parayı akıllıca harcaması gerektiğinden. İkinci sebebi ise bir hatayı çözeyim derken başka bir hatayı meydana getirmek istemediklerinden, yani yukarıda’da bahsettiğim gibi yanlış atılmış örgüyü düzelteyim derken tüm örgüyü çözebilirsiniz. Bu nedenle en basit düzeltme, en iyisidir, yani bug’un en basit şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Örneğin oyuna yeni bir silah eklendi fakat bu silah ile ateş edilince harita bozuluyor, bura da yapcakları şey haritayı yeniden kodlamak değil, silahı oyundan kaldırmaktır.

Bağımsız Yapımlarda İşler Nasıl Yürür?

Bağımsız yapımların takımları daha küçük olduğu için buglar veya görsel hataların çözümü onları çok zorlayabilir bundan dolayı ise bir bu’un yada görsel hatanın çözümü uzunca bir süre olmayabilir. Bağımsız oyunlarda bug’u belirtseniz bile çözümü zor olacağı için sebebi belirlenemez ve çözümü bulunamayabilir, bunun sebebi ise bağımsız yapım olduğu için personel yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.