Bugün, 2 Şubat Perşembe, Gaming İstanbul 2017‘nin ilk günüydü. İlk gün heyecanından olan yoğunluk ve daha sistemin tam oturmamış olması nedeniyle ziyaretçileri, uzun bir kuyruk manzarası karşıladı.

Biletiniz Varsa Beklemenize Gerek Yok!

Bileti olan pek çok kişi sırayı görünce sürü psikolojisi ve yazının sonunda belirteceğimiz bir nedenle sıranın en arakasına geçti ancak bileti olan olmayan herkesin katıldığı bu sıra, bilet alım sırasıydı. Bileti olan ziyaretçiler doğrudan güvenlikten geçip bilekliğini aldıktan sonra fuara katılabilirdi.

Biletinizi Önceden Alın

Kimse uzun kuyruklarda beklemeyi sevmez bu yüzden sonraki günlerde fuara katılmak isteyenler için yapabileceğimiz en önemli tavsiyelerden biri bu, biletinizi önceden alın. İnternetten nasıl bilet alındığını bilmiyorsanız buraya tıklayarak biletler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sorunun Kaynaklarından Biri Yanlış Bilgilendirmeydi

Belli ki kapının önünde bulunan güvenlik görevlileri ve fuar yetkilileri arasında bir yanlış anlaşılma olmuş. Güvenlik görevlileri herkesin aynı sırada bulunmasını istiyor ve biletli ziyaretçi kapısı olan sağdaki kapıdan geçişlere izin vermiyordu. Neyse ki bu anlaşmazlık sabah saatlerinden sonra giderildi.