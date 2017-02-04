Dün, 3 Şubat 2017, akşam saatlerinde Counter-Strike: Global Offensive’e pek çok oyuncuyu yakından ilgilendirecek bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile özellikle haritalar bazında pek çok değişiklik yapıldı. Yapılan tüm değişiklikleri yazımızın devamında detaylı olarak belirteceğiz ancak öncesinde pek çok oyuncunun en çok merak ettiği değişiklikten bahsedelim.

Dust 2 Kaldırıldı Mı?

Bildiğiniz üzere 2016 yılının Nisan ayında Inferno haritası aktif hizmet grubundan kaldırılıp yenilenmeye alınmıştı. Geçtiğimiz ay ise yenilenmesi tamamlanmış ancak aktif hizmet grubuna henüz girememişti. Bu güncelleme ile birlikte Inferno aktif hizmet grubuna alınırken Dust 2 haritası aktif hizmet grubundan çıkartıldı.

Tam olarak ne kadar süreceği bilinmese de en az üç ay, en fazla bir yıl gibi bir süre içerisinde de_dust2 haritası yenilenecek. Yenilemenin çok fazla köklü değişikllik getireceğine ve Dust 2 haritası hakkında bildiğiniz çoğu şeyi unutup haritayı baştan öğrenmenizi gerektireceğine emin olabilirsiniz. Sonrasında ise başka bir harita aktif hizmet grubundan çıkartılacak ve onun yerine Dust 2 geri eklenecek.

Aktif Hizmet Grubu Nedir? Dust 2 Oynayabilecek Miyim?

Aktif hizmet grubundan çıkartılmış olması rekabetçi modda Dust 2 oynamanıza herhangi bir engel teşkil etmiyor. Yalnızca bu haritayı turnuva maçlarında göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Ayrıca eğer Faceit veya ESL turnuvalarına katılıyorsanız, oradaki harita havuzlarında da Dust 2’yi göremeyeceksiniz. ESEA’de ise Inferno haritası aktif hizmet grubunda değilken bile Inferno oynanabildiği için Dust 2’nin de ESEA haritaları arasından kaldırılmaması bekleniyor.

Güncellemenin Diğer Detayları

CS: GO Genel Değişiklikler

Aktif hizmet grubundan Dust 2 haritası çıkarıldı ve yerine Inferno eklendi.

Rezerve grubu, rezerve grubu ve rehine grubu olmak üzere ikiye ayrıldı.

ve olmak üzere ikiye ayrıldı. Basit eğlence ve ölüm maçı modlarına Dust 2 isimli içinde sadece de_dust2 haritasının bulunduğu yeni bir grup eklendi.

“Çeşitli” Değişiklikler

Bundan sonra varsayılan olarak grafiti tuşuna basıldığında grafiti seçimi yapılmadan anında grafiti yapılabilecek. Bu ayar grafiti menüsünden kapatılabilirken, Valve varsayılan olarak gelen bu ayarla birlikte oluşabilecek hatalı grafiti harcamalarını telafi etmek için tüm mühürsüz grafitilere ek bir grafiti basma hakkı verdi.

ek bir grafiti basma hakkı verdi. Aztec, Nuke ve Inferno haritalarında su materyali optimize edildi.

materyali optimize edildi. Özellikle turnuva maçlarında gördüğümüz “best of X” yani X sayıda haritanın galibi konseptiyle yapılan karşılaşmalarda izleyicilerin genel durumu görebilmesi amacıyla yeni üç konsol komutu eklendi.

Bu komutlar:

mp_teamscore_max : bir takımın yapabileceği maksimum harita galibiyetini belirleyen komut. Örneğin maç Best of 3 olacaksa bu değer 3 yapılmalı.

: bir takımın yapabileceği maksimum harita galibiyetini belirleyen komut. Örneğin maç olacaksa bu değer 3 yapılmalı. mp_teamscore_1 ve mp_teamscore_2: Takımların mevcut harita kazanmalarını belirleyen komut.

Harita Değişiklikleri

Dust 2

C4’ün sıkışabileceği noktalar düzeltilerek oluşabilecek sıkışma sorunları engellendi.

Cobblestone

Bomba alanı B’nin platform merdivenlerinin altına küp eklendi.

B rampası ve “dropdown” alanlarının çevresindeki hareketler geliştirildi.

C4’ün sıkışabileceği noktalar düzeltilerek oluşabilecek sıkışma sorunları engellendi.

Hatalı ayak sesi oluşturan bazı yüzeyler düzeltildi.

Overpass

C4’ün sıkışabileceği noktalar düzeltilerek oluşabilecek sıkışma sorunları engellendi.

CT’lerin doğduğu alanın zeminindeki çıkartmalar düzeltildi.

Hatalı ayak sesi oluşturan bazı yüzeyler düzeltildi.

Train

C4’ün sıkışabileceği noktalar düzeltilerek oluşabilecek sıkışma sorunları engellendi.

Yorum Ana Konusu:

Sizce Türk oyuncular tarafından “milli map” olarak belirtilen Dust 2 haritasının yenilenmesi nasıl sonuçlanacak?