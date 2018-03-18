Space Soldiers 2017 yılının kasım ayında gerçekleşen WESG 2017 Avrupa ve CIS bölge finallerinde üçüncü olarak WESG finallerine gitmeye hak kazanmıştı.

WESG finalleri ise geçtiğimiz hafta salı günü başladı. WESG, aynı takım içerisinde yer alan tüm oyuncuların aynı milletten olmasını zorunlu tuttuğu için FaZe ve Astralis gibi pek çok güçlü takım major seviyesinde ödül havuzuna sahip olan bu turnuvaya katılamadı.

Önde gelen Fransız takım EnVyUs ve turnuva öncesinde favori gösterilen Brezilyalı takım SK Gaming daha grup aşamalarından çıkamadan elendiği turnuvada Space Soldiers ise Godsent’i eledikten sonra Gambit, Natus Vincere takımlarından oyuncu bulunduran Team Russia‘ya karşı galibiyet alarak finale yükselmeyi başarmıştı. Finalde geçtiğimiz major turnuvanın şampiyonu takım Cloud 9‘ı eleyen TeamOne’a karşı galibiyet almış Fnatic ile karşılaşan Space Soldiers üst düzey oyununa rağmen ufak hatalar nedeniyle son haritayı 16-14 skorla kaybetti.

Space Soldiers final maçını kaybetse de 6 milyon Türk Lirasına yakın ödül havuzu olan turnuvanın ikincilik ödülü olan 1 milyon Türk Lirasını eve götürecek.

Turnuvanın saatleri Çin’e göre aylanmış olduğundan sabahın erken saatlerindeki bu maçı kaçırmış olabilmeniz oldukça normal. Maçın tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz:

www.twitch.tv’de wesg_csgo’den WESG CS:GO GRAND FINAL | DAY 6 | 3rd place decider | Team Russia vs Team One |’i izleyin

WESG’de Space Soldiers’ın başarısının yanında bizi gururlandıran bir galibiyet alındı. Hearthstone turnuvasında yerli takım Royal Bandits’in Hearthstone oyuncucusu Kaan “Fujitora” Çekli şampiyon olarak 600.000TL’ye yakın ödülü kazandı.