CS: GO'da Hatıra Paketi Nasıl Düşürülür

Counter-Strike: Global Offensive’de 2018 yılının ilk major turnuvası olan ELEAGUE: Boston 2018 ile birlikte artık major elemeleri de major turnuvanın bir parçası olarak sayılıyor. Bu sayede hem major turnuva bugün (12.01.2018) başlamış sayılıyor hem de elemelerdeki takımların stickerları da oyun içinde yer alıyor ve eleme maçlarından souvenir package olarak da bilinen haritalara özel hatıra paketleri düşürülebiliyor.

CS: GO Majorlarda Hatıra Paketi Nasıl Düşürülür?

Öncelikle hatıra paketlerinin sadece major olarak adlandırılan ve Valve desteğiyle gerçekleştirilen turnuvalarda dağıtıldığını unutmayın. Bir turnuva ESL gibi büyük bir organizasyon tarafından gerçekleştiriliyor olsa bile major olmayabilir.

Aşağıdaki yöntemlerin hepsinde hatıra paketi düşürme şansınız eşit. Örneğin ana menüden maçı izlemek yerine GOTV‘den izlemek size bir avantaj sağlamaz. Aynı zamanda tek bir hesaba bağlı iki farklı yerden izlemek de şansınızı artırmaz.

1. Yöntem: Ana Menüden İzleyerek Hatıra Paketi Düşürme

Eğer siz ana menüde beklerken herhangi bir major maçı oynanmaya başlarsa bir süre sonra ana menüde yer alan haberler kısmının üzerinde Twitch ile bağlı bir oynatıcı belirir. Resmi Counter-Strike blogunda belirtilenin üzerine CS: GO’yu açıp ana menüden bu oynatıcı ile maçı izlemek hatıra paketi düşürme yöntemlerinden biri.







2. Yöntem: GOTV Üzerinden İzleyerek Hatıra Paketi Düşürme

Maçı GOTV‘den izleyerek de hatıra paketi düşürmeniz mümkün. Hatta GOTV üzerinden izlemek yeterli bir bilgisayarınız varsa maçı daha yüksek bir kalitede izlemenize olanak sağlarken internetinizi de daha az harcar. Üstelik spiker sesini kapatma ve izlenen oyuncuyu değiştirme gibi çeşitli şeylerde kontrolünüz olur.

Maçı GOTV‘den izlemek için ana menüde açılan oynatıcının altındaki “Watch on GOTV / GOTV üzerinden izle” yazısına tıklayabilir veya CS: GO‘nun üst menüsünde yer alan İZLE sekmesine girdikten sonra “Watch Live Match / Canlı Maçı İzle” tuşuna basabilirsiniz.







3. Yöntem: Twitch Üzerinden İzleyerek Drop Hatıra Paketi Düşürme

Mobil kullanıcılar veya arkada başka bir şey yapanlar için en iyi seçenek olan Twitch üzerinden izleyerek hatıra paketi düşürebilmek için öncelikle Steam hesabınızı, Twitch hesabınıza bağlamanız gerekiyor.

Twitch üzerinden izleyerek düşüremem gibi bir endişeniz olmasın, Steam ile bağlı Twitch hesabı üzerinden izleyerek drop alabilmenin mümkün olduğu da Valve çalışanları tarafından ve geçtiğimiz yıllarda hatıra paketi düşürmeyi başarmış kullanıcılar tarafından birden fazla kez doğrulandı.







Steam Hesabı Twitch Hesabı İle Nasıl Bağlanır?

Twitch hesabınıza giriş yapın. Ayarlar sayfasına girin. Ayarlar yazısının altındaki menüden “Bağlantılar” sekmesini seçin. Önerilen bağlantılar arasından Steam‘i bulun ve yanındaki “✓“ işaretinin üzerine gelerek “Bağlan” tuşuna basın. Sizi yönlendirdiği sayfadan Steam hesabınıza giriş yapın. Girmiş olduğunuz Twitch sayfasını yenileyin. Steam’in yanında yer alan “✓” işaretinin aşağıdaki görselde olduğu gibi yeşil olduğundan emin olun.

Eğer yeşil olmadıysa işlemi tekrarlayabilir veya yorum kısmından yardım isteyebilirsiniz.

Özellikle en değerli hatıra paketi olan Cobblestone hatıra paketinin droplandığı maçları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bol şanslar 🙂