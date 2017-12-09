Bu yazımızda League of Legends‘e henüz tarihi belli olmayan ve sürüm sayısı belirsiz bir güncelleme ile geleceğini öğrendiğimiz sesli sohbeti sizlere tanıtacağız. Sesli sohbet arayüzü henüz daha geliştirme aşamasında olduğu için paylaşılan görseller tasarım iskeletlerinde gösteriliyor. Unutmayın geliştirme aşamasında olduğu için çıkana kadar değişebilir.

LOL’e Sesli Sohbet Geliyor

Yıllar önce çıkarılması öngörülen ve istenilen sesli sohbet özelliği nihayet geliyor ve şu anda geliştirme aşamasında. Tasarım iskeletleri oluşturulup gündeme alındığı için 1 ya da 2 güncelleme sonra geleceğini düşünüyorum. Takım içi sesli sohbet özelliği yakın arkadaşlarınızla oynarken ekstra bir sesli konuşma programı gerektirmeksizin çalışacağı için bu özelliği bir avantaj olarak görüyorum.

Skype, Discord gibi başka bir sunucuya bağlı sesli konuşma programları yerine Riot‘un Türkiye sunucuları üzerinden sesli iletişime geçebileceğiniz özelliğin detayları ve görsel taslakları:

League of Legends Türkiye resmi Youtube kanalının paylaştığı ve güncelleme hakkında detaylı bilgi veren Riotçu amcanın 30 Mayıs 2017 tarihinde “Rünlerin Yeniden İşlenişi ve Takdir Güncellemesi” adlı videosunun 7:30 dakikalarında bahsettiği sesli konuşma özelliği nihayet açıklığa kavuştu.

Riot uzun zamandır istenilen ve geliştirilmesi öngörülen bu isteğe cevap verdi ve geliştirmelere başladı. Sesli Sohbet özelliği, oyunda ki grup sisteminin bir bütünü olacak. Bir grubun üyesi bulunduğunuz sürece, grup üyelerinin tümüyle aynı sesli sohbet odasında bulunacaksınız. Bu sesli sohbetlere katılmak istemediğiniz veya katılamadığınız takdirde sesli sohbetten ayrılabileceksiniz.

League of Legends geliştiricileri aklınıza gelecek ilk soruya hemen yanıt vermiş; League of Legends Sesli Sohbet özelliğini şu an hazır girdiğiniz grup dışındaki diğer takım üyelerinize açmayı düşünmüyorlar. Arkadaşlarınızla veya tanıdıklarınızla beraber oynarken oyununuz, tanımadığınız kimselerle oynanan oyunlara göre daha sakin ve güvenli olur. Tanımadığınız oyuncularla birlikle aynı sohbet odasında olabilmeniz için küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf eden oyuncuların kökünü kazımaya çözüm buldukları vakte kadar sesli sohbeti sadece anlaştığınız arkadaşlarınız veya tanıdıklarınızla oluşturduğunuz grup ile kullanabileceksiniz. Girmiş olduğunuz gruptan oyuncu atabilme ve istediğiniz grup üyesini susturabilme özellikleri sayesinde oyuncuların kötü davranışlar sergileyen, küfür ve hakaret eden veya anlaşamadıkları grup üyeleriyle başa çıkabilirsiniz.

Tekrar söylemek istiyorum, şu anlık geliştirme aşamasında olan bu özellik er yada geç oyuna gelecek ve çıkmadan önce mutlaka değişikliklere uğrayacaktır, vakit ayırıp okuduğunuz içi teşekkür ederim. Geliştirme hakkında ki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.