İki gün önce yani 7 Aralık 2017 tarihinde Beyaz TV‘nin ana haber bülteninde “CS GO Oyunundaki Tehlike Artık Gerçek” başlığıyla bir haber yer almıştı. Haberde kısaca Counter-Strike: Global Offensive isimli oyunun, çocukları psikopata dönüştürdüğünden ve yer alan bıçakların peynir ekmek gibi çocuklara satıldığından bahsedilmişti. Buna neden olarak ise bu bıçakların çocuklara oyun yayınlarında özendirildiği öne sürülmüştü. Beyaz TV’nin bu haberinin hemen ardından ATV de benzer bir haber yaptı.

Haberin kaydını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:



CS: GO Tehlikesi Haberi Neden Bu Kadar Tepki Topladı?

Bu habere oyuncular tarafından özellikle forum ve gruplar üzerinden hızlı bir şekilde tepki gelmişti. Bunun nedeni ise ülkemizde genellikle bir olay basına yansıdıktan hemen sonra yetkililerin bu olaya müdahale ediyor oluşu. Oyuncular basit maket bıçak siparişleri yüzünden CS: GO‘nun yasaklanması gibi saçma bir karar alınabilme ihtimalinden korktu. Bunun yanında bir diğer kitle de Aliexpress gibi internet sitelerinden verdikleri basit siparişlerin denetimlerinin artmasından korktu.

CS: GO Tehlikesi Haberi Sahte Mi?

Haberden iki gün sonra (9.12.2017) Beyaz TV‘nin röportajındaki çocuğu muhtemelen bir internet kafede bulan bir kişi, çocuktan haber hakkında bilgiler almış. Röportaj yapılan çocuğun söylediğine göre, kendisi önce CS: GO oyunu hakkında doğru bilgiler vermiş. Hatta oyunu övmüş ancak sonrasında haber muhabiri daha dikkat çekici bir haber elde etmek için kendisinden sahte bilgiler vererek oyunu kötülemesini istemiş. Çocuk da bunun üzerine CS: GO’dan “bu oyunda herkes birbirini kesiyor”, “psikopat yapan oyun” diye söz etmiş.

Çocuğun sonradan yaptığı açıklamayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: