Pokemon Go oyunu geçtiğimiz yıla damgasını vuran çılgınlıklardan biriydi. 2017 yılı ile birlikte bu çılgınlığın sona erdiğini ve oyuncu sayısında azalma yaşadığını görsek de Güney Kore için bu çılgınlık yeni başlıyor.

Pokemon Go’nun Güney Kore’de yayımlanması, oyunun ilk yayımlanma tarihinden altı ay sonra gerçekleşti. Dünya genelinde trend olmuş bir oyuna dünyanın büyük çoğunluğundan altı ay sonra erişebilmek de büyük bir gecikme olarak değerlendirilebilir.

Geliştiriciler oyunun Güney Kore’de yayımlanışını Twitter’daki @PokemonGoApp hesabından duyurdular ve indirmek için bir bağlantı verdiler. İngilizce yazılmış söz konusu tweet:

We’re excited to announce that Pokémon GO is now officially available for download in South Korea. Get up and GO! https://t.co/68SQ9WaWy0

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) 24 Ocak 2017