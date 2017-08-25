Samsung’un uzun süredir konuşulan telefonu Galaxy Note 8 tanıtıldı. Özellikleri haftalar öncesinde sızan Galaxy Note 8, beklendiği gibi Note serisi tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı. Peki, Galaxy Note 8 özellikleri neler? Galaxy Note 8 özellikleri ile kullanıcılara ne gibi yenilikler sunuyor? İşte Galaxy Note 8 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey.

İlk olarak fiyatından bahsetmek gerekirse bu cihaz Türkiye’de 4999 TL olarak satışa çıkacak. Öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.3 inç Quad HD+ (2960×1440) Super AMOLED

İşlemci: Amerika: Qualcomm Snapdragon 835 / Avrupa: Samsung Exynos Octa core

Depolama: 64GB (Amerika) / 128GB / 256GB Avrupa (microSD desteği)

RAM: 6GB

Arka kamera: İki adet 12 Megapiksel OIS destekli f/1.7 geniş açılı, f/2.4 telephoto kamera

Ön kamera: 8 Megapiksel f/1.7

Batarya: 3.300 mAh

Diğer özellikler: Android 7.1.1 Nougat, IP68, Wireless şarj, NFC, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, LTE Cat.16 ve Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Teknik Özellikleri

Galaxy Note 8’de güvenlik için IRIS tarayacısı atlanmamış. IRIS tarayacı ile birlikte, arka kameranın yanına konumlandırılmış bir de parmak izi okuyucusu yer alıyor.

3.300 mAh kapasiteli batarya ile gelen Note 8, kutusundan Android 7.1.1 Nougat sürümü ile çıkıyor. Diğer Note serilerinde olduğu gibi Note 8’de de S-Pen yer alıyor. Note 7’deki S-Pen’den daha gelişmiş olan bu kalem sayesinde; özellikle iş hayatında dokumanlar ile uğraşanların işi kolaylaşacak.