Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en sosyal markaları belirlendi. Detaylar ve aklınıza takılabilecek soruların cevabı yazımızda.

Türkiye bildiğiniz gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ülkeler arasında oldukça iyi noktadadadır. Günümüzün 1/4’lük kısmını sosyal mecra platformları üzerinde yoğun bir şekilde gezinti yaparak geçirdiğimizi söylemiş olsak, sanırım yanılmayız. Bunun bu denli popüler olmasının en büyük yegane temeline indiğimiz zaman, Türkiye üzerinde sosyal medyayı aktif olarak en iyi şekilde kullanan markalar ve mecraların yer alması diyebiliriz.

Diplomacy.Life tarafınca geliştirilmiş olan ve Türkiye üzerinde ilk defa uygulanan Dijital Varlık Reytingi, ülkemizin önde gelen şirketlerine ait markaların sıralamasını belirledi.

Capital500, ISO500 ve sosyal ağ siteleri üzerinde öne çıkan markaların arasından web uygulamaları, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları bâz altına alınarak gerçekleştirilmiş SosyalMarka100’de bakalım hangi firmalar öne çıkmış birlikte inceleyelim.

22 dijital varlık kategorisi üzerinde 158 gösterge, 100 markanın 146 web sitesi, 555 adet sosyal ağ sayfası, grupları ve kanalları ile birlikte iOS, Android, Windows ve Blackberry tabanlı 146 mobil uygulama değerlendirme sonucunda;

Liderliği Garanti ele alırken arkasından THY ve Akbank geldi.

66,29 puan ve BB++ reytingiyle Garanti zirvenin sahibi olurken, çok az farkla 66,03 ve BB++ reytingle THY ikinci sırada yer aldı. Akbank ise 62,16 ve BB- reytingle üçüncü sırada yer buldu.

Türkiyenin En Sosyal Markaları:

1- Garanti

2- THY

3- Akbank

4- Ford

5- Hepsiburada

6- TEB

7- Denizbank

8- Markafoni

9- Rixos

10- Avon

sıralamasında ilk 10 da yer alan başarılı sosyal markalar bu şekildedir. Ayrıca Twitter’ı dijital varlık olarak aktif ve doğru şekilde kullanan markalar olan Mavi, Pegasus, Boyner, Ford ve Lenovo adından söz ettirmiş oldu.