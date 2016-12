Son zamanlarda Türkiye’de elektronik sporların gelişimi oldukça hızlı ilerliyordu. Buna son örnekler Fenerbahçe’nin League of Legends oyunu için E-spor takımını kuracağını duyurması olmuştu. Maalesef bugün Türk Counter-Strike: Global Offensive takımı Death Trap‘den acı bir haber geldi.

Kısa bir zaman önce Team 11 olarak bilinen takım, sadece bir oyuncu değişikliği ile Team 11 kadrosundan ayrılıp Death Trap bünyesinde oynamaya başlamıştı. Bu değişiklik başta takım için çok iyi olmuş gibi görünüyordu, yalnızca Türkiye liginde oynamaktan kurtulup Avrupa çapında büyük başarılara imza atmışlardı. Anlaşılan Death Trap ile de işler istenildiği gibi gitmedi ve takımın oyuncuları, oyuncu değişikliği olmadan başka bir takımın çatısının altında oynamaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca Death Trap Facebook üzerinden yaptığı duyurusunda takım dağılmış olsa da RGN turnuvası isim değişikliği kabul etmediğinden bugünkü RGN maçının Death Trap adı altında aynı oyuncular tarafından oynayacağını belirtti.

Death Trap Facebook sayfasının konu hakkındaki açıklaması:



Yazar Yorumu:

Takımının oyuncularından olan Ufuk “Sasuke” Göktaş Facebook üzerindeki bir yoruma yanıt olarak “CS: GO takımlarına destek çok az, böyle değişikliklere mecbur kalıyoruz.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Anlaşılan CS: GO, League of Legends kadar çok oynanmadığından ya da Valve, Riot Games gibi Türkiye ofisini açarak Türkiye’deki E-Spor gelişimine destek olmadığından böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Sonuçta her takım elinde olsa oyuncularına destek olmak ister.