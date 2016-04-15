Samsung Galaxy C Bilgileri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar ve Samsung hakkında gelen dedikodular her gün biraz daha güçleniyor. Telefon üreticilerinin birbirlerine rakip olduğu ve piyasanın kızıştığı şu dönemlerde adeta birbirleriyle yarışan firmalar modellerini en çok satan telefonlar listesine sokmak ve en hızlı telefonu üretmek için rekabet içerisindeler. Samsung hakkında gelen bilgilere göre de Galaxy serisinin yeni bir telefon ile genişletileceği ve bu modelinde Galaxy C isminde olacağı söylenmişti. Bu haberlerin körüklenmesini GeekBench 3 benchmark testi sonucunda ortaya çıkmış olan bir Samsung akıllı telefon modeli sağladı. Model numarası SM-C5000 olan bu telefonda octa-core işlemcili Snapdragon 617 çipset bulunuyor. Bununla birlikte Adreno 405 grafik işlem birimi ve 4 GB RAM’e sahip olan bu cihaz son günlerin en çok konuşulacak telefonuna benziyor.

Samsung Galaxy C İddialar Güçleniyor

Telefon ilk olarak bu testle beraber ortaya çıkmadı ancak bu benchmark testinde bu modelin görünmesi iddialı iyice alevlendirmiş oldu. Geçen ay, model numarası aynı olan bir Samsung modeli Hindistan merkezli Zauba sitesi üzerinden de görüntülenmişti. Cihazın 5.2 inç ekrana sahip olacağı belirtilmişti. Son benchmark testlerine de bakıldığı zaman Samsung Galaxy C, Samsung’un yeni akıllı telefon serisi olacağa benziyor. Bu testlerden sonra şimdi de TENAA kayıtlarında görüntülenmesi beklenen bu cihazın özelliklerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman orta seviyeli bir cihaz olacağı anlaşılıyor. Ancak gelen bazı bilgiler doğrultusunda Galaxy C modeli sadece Çin pazarına özel olarak da üretilebilir.