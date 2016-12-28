Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor.

Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde hem iletişim ögelerinde hem de uygulama bazında kullanıcılara birçok işlemde kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada en çok başvurulan yardımcı araçlardan birisi de klavye sisteminde kullanılan otomatik düzeltme. Bu işlev sayesinde tıpkı bilgisayarlarda bulunan Word uygulamasında olduğu gibi yazılan metinler yanlış yazıldığında otomatik olarak düzeltiliyor. Fakat her ne kadar ilk etapta kulağa hoş gelse de aslında bu uygulama istenildiği gibi etki vermediği gibi bazı zamanlarda yapılan yanlış düzeltmeler nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Durum farkında olan Apple ise sonunda bu konuda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Apple’ın ilk adımı ne olacak inceleyelim.

Yeni Klavye Modeli Yolda



Ortaya atılan iddialara göre Apple, yeni klavye modelinde köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvadı. Daha önce resmi kaynaklar tarafından internete sızdırılan görsellere göre artık otomatik düzeltme işlemi için birkaç ayrı seçenek sunulacak. Yani şöyle ki siz bir kelimeyi otomatik olarak düzelterek gönderdiniz. Bu kelime altı çizili ve farklı renk seçeneğiyle karşı tarafa gönderilecek. Yapılan gönderiden sonra eğer ki yanlış bir düzeltme yapılmışsa karşı taraftaki kullanıcı otomatik olarak bu düzeltmeyi sorgulayabilecek. Altı çizili olan metine tıklandığı zaman diğer tamamlama metinleri de gösterilecek.

Apple Patent Aldı Mı?



Yine ortaya atılan iddialara ve bazı görsellere göre Apple bu klavye modeli için şimdiden patent çalışmalarına başladı. Hatta patent modelinin belirlendiği ve başvurunun da yapıldığı iddia ediliyor. Fakat firma yetkilileri bu konuda henüz net bir açıklama yapmış değil. Yani patentin alınıp alınmadığını şuan için bilemiyoruz.

Yeni Akıllı Klavye İçin Tahmini Zaman Ne Kadar?

Merak edilen bir diğer konuda klavye çıkışının ne zaman yapılacağı. Hemen belirtelim patentinin alındığı düşünülen yeni klavye modeli için henüz çalışmalar devam ediyor. Yani iPhone 8 telefonda böyle bir gelişme beklenmiyor. Daha çok iOS 12 sürümü için yeni klavyenin gelmesi gündemde. Fakat net zaman henüz belli değil.