Instagram’ın taslak olarak tamamladığı ve ön izleme için sayılı kullanıcıya sunduğu materyal tasarımlı Android uygulaması sızdırıldı. Detaylar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz…

Instagram’ın Yeni Tasarımına Geçiş İşlemi

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan ve Facebook’un bünyesine geçmesiyle birlikte popülerliğini arttıran Instagram, yeni tasarımına geçiş çalışmalarına başlayışı geçtiğimiz günlerde teknoloji ve sosyal medya sitelerinde paylaşım konusu olmuştu.

Nasıl Bir Tasarım Olacak?

Yeni tasarım ile birlikte tamamen ara yüzünü sade bir yapıya dayandırmış olacak olan Instagram, modern uygulamaların vazgeçilmezi olan materyal tasarıma geçecek. Yeni ikonların yanı sıra metinlerinde değişime uğraması ve yumuşak hatlarla ortaya şahane bir tasarım çıkması planlanıyor.

Nasıl ve Nerede Sızdırıldı?

Yeni tasarımı taslak olarak tamamlamış olan Instagram ekibi, tasarımı deneyip hataları tespit etmesi amacıyla seçili kullanıcılara BETA sürüm olarak dağıtmıştı. Beta test sürecine dahil olmuş olan bir Android kullanıcısı tarafından sızdırılan APK dosyası, dünyaca ünlü XDA Developers forumu üzerinde paylaşıldı. Paylaşılan APK dosyası üç gün kadar indirilebilir durumdaydı ancak sonrasında uygulamayı sızdıran konu sahibi, indirme linklerini kaldırdı. Yine de bir takım kullanıcılar özel mesaj yoluyla birbirlerine sızdırılan dosyayı iletmekte.

Söz konusu konuya gitmek için buraya tıklayınız.

Eğer dosyayı bir şekilde elinize geçirmeyi başarsanız bile zararlı kodlar içerebileceğini unutmayın.