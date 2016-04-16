Huawei VR P9 Modeline Özel Olarak Geliyor

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve birçok büyük teknoloji devinin artık bu alan üzerinde yarışmaya başladığı sanal gerçeklik teknolojisi akılı telefon devleri arasındaki rekabeti arttırıyor. Son olarak Huawei’de yeni modeli P9’a özel olarak sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdi. Mobil cihazlara baktığımız zaman Samsung ilk olarak bu sektöre adım atmıştı, Huawei’de çok fazla gecikmeden sektöre atıldı. Yeni amiral gemisi olan Huawei P9 modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan firma bu modele özgün Samsung’un geliştirmiş olduğu Samsung Gear V’ye benzer bir sanal gerçeklik gözlüğüne hazırlanıyor.

Huawei VR adıyla piyasaya sürülecek olan bu sanal gerçeklik gözlüğünün çalışma mantığı aynı Samsung Gear V gibi olacak ancak firma yetkililer bu cihazı tüm Avrupa ve Dünya pazarına değil sadece Çin pazarına sunmayı hedefliyor.

Bildiğiniz üzere Samsung yetkilileri VR konusunda Facebook ile anlaşma yapmıştı. Facebook’un sanal gerçekliği desteklediği marka olan Oculus ile dolaylı yoldan anlaşma yapmış olan akıllı telefon devinde hedeflenen Pazar Avrupa olmuştu. Bu nedenden dolayı Huawei firması da ilk olarak hedefini Çin olarak belirlemiş durumda. Sanal gerçeklik en çok oyunları ve videoları etkiliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Huawei VR’ın içerisinde 4.000’e yakın video ve 40’a yakın oyun bulunacak. Piyasaya çıkacak olan cihazın şu an için fiyatına dair bir bilgi sızdırılmadı ancak piyasada bulunan modeller ile benzer fiyatlara sahip olacağı söyleniyor. Huawei VR teknoloji devinin P9 ve Mate 8 modelleri ile uyumlu olacak.