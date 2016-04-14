HTC son duyurmuş olduğu akıllı telefonu HTC10 için geliştirmiş olduğu Boost+ uygulamasını Google Play Store üzerinden tüm Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Google Play Store üzerinde dolaştığınız zaman birçok RAM optimize programı ile karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en popüler olanı ve akıllı telefon kullanıcılarının tercih ettiği programlar Clean Master ve CCleaner oluyor. Ancak HTC’nin yeni telefon modeli için üretmiş olduğu Boost+ programı diğer programlardan ayrı olarak incelenmesi gerekiyor.

Android RAM optimizasyonu için birebir olan bu uygulamayı tüm Android cihazlarınız için indirebilirsiniz. Programı tam olarak anlatacak olursak cihazınızın performansının düştüğü durumlarda cihazı eski performansına kavuşturan ve bununla birlikte güç tüketimini en iyi hale getirerek iyileştiren, hafıza alanınızı boş yere dolduran uygulamaları temizleyen bir program Boost+.

Boost+ İle Akıllı Telefonlar Canlanacak

Uygulama içerisinde bulunan akıllı canlandırma özelliği ile oyunlarınızın ve uygulamalarınız performansını en üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Bununla birlikte programla beraber cihazınız daha hızlanacak ve pil gücünden maksimum seviye de tasarruf edebileceksiniz.

Programda bulunan ekstra özelliklerden birisi de uzun zamandır kullanmadığınız uygulamaları buluyor ve bununla birlikte bu uygulamaların kaldırılması için size öneride bulunuyor. Sadece RAM’i optimize etmenizi sağlamayacak bununla birlikte telefonunuz içerisinde yer alan uygulamalara şifre koymanıza da yarayacak olan Boost+ sayesinde 2. Ve 3. Şahısların telefonunuzda bulunan uygulamalara erişimini engelleyebilirsiniz. 4.6 MB boyuta sahip olan uygulama hem çok az yer kaplıyor hem de sunduğu özellikler sayesinde telefonunuzu ilk günkü etkisine çeviriyor.