Mobil Dünya Kongresi’nde, Samsung’un tanıtmış olduğu Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge oldukça ilgi çekip beğenilmeye devam ediyor. Bu başarının devamlılığından memnun kalan Samsung firması şimdi de gözünü Note serisinin tanıtımlarına çevirmiş durumda.

Akıllı telefonun devinin büyük ekranlı amiral gemisi olacak olan Galaxy Note 6 modelini yaz aylarında tanıtması bekleniyor. Bu model için bugüne kadar birçok söylenti dolaşmıştı ve telefon hakkında haberler yapılıyordu. CPU-Z üzerinden görüntülenen bilgiler doğrultusunda Samsung Galaxy Note 6’da 5.8 inç 2K ekran ve bununla birlikte 6 GB RAM olacak. Akıllı telefon takipçileri ve teknoloji severleri hem malzeme hem de özellikler yönünden cezbedecek yeni bir model geliyor desek yanlış olmayacaktır.

Samsung Galaxy Note 6 Özellikleri

PhoneArena’da ortaya çıkan görseller doğrultusunda Samsung Galaxy Note 6 32 GB dahili hafıza kapasitesi ile piyasaya sunulacak. Telefonun diğer özellikleri ise şu şekilde yer alıyor;

8 inç 1440×2560 piksel çözünürlüğe sahip Quad HD Super AMOLED ekran

Samsung Exynos 8890 octa çipset

Mali-T880 MP12 grafik işlemci

6GB RAM

32/64 GB dahili depolama birimi

MicroSD kart

IP68 su ve toza karşı dayanıklılık

Android 7.0 N işletim sistemi

700 mAh batarya

Özelliklerine sahip olması beklenen telefon, teknoloji severler tarafından heyecanla bekleniyor. Grace kod adına sahip olacak olan yeni büyük ekranlı amiral gemisinin model kodu ise SM-N930F olacak. Genel testlerde yüksek performansa sahip olduğu belli olan bu telefonun SPen iyileştirmeleri de bulunacak.