Sosyal medya devi Facebook, hükümetlerden gelen talep sayısını açıkladı. Türkiyenin 3. sırada geldiği liste hakkında detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

Türkiye’nin Facebook Talepleri

Şüphesiz internet dediğimiz zaman hepimizin aklımıza ilk gelen sitelerden bir tanesi Facebook’tur. Facebook, hükümetler tarafından bilgi ve içerik kaldırma yönündeki taleplerini açıklayan bir rapor yayınladı. Bu rapor içerisinde de Türkiye’nin Facebook taleplerini görebilmeniz mümkündür.

Yaklaşık 1.6 milyar aktif kullanıcı kitlesi bulunan dünyanın en büyük sosyal medya sitesi olarak gösterilen Facebook’un hükümetler tarafından gelen bilgi ve içerik kaldırma yönündeki taleplerini ifade eden Küresel Hükümet Talep Raporları adı altında metnini yayınladı.

2015 yılının son 6 aylık dönemini kapsayan raporun, genel anlamda kullanıcılara ait ip adresleri, üyelik bilgileri ve hesap detaylarına yönelik bilgi talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Hükümetler tarafından gelen talepler doğrultusunda titizlikle hareket ettiklerini ifade eden Facebook yetkilileri, hükümetlerin hiçbir şekilde kullanıcı verilerine doğrudan bir şekilde ulaşma hakkı tanımadıklarını ifade ediyorlar.

İçerik kaldırma talepleri listesinin üçüncü sırasında Türkiye yer alıyor.

Facebook devletler tarafından gelen içerik kaldırma taleplerinde 2015 yılında toplamda 76.395 içeriğin kısıtlandığını belirtti. Listenin ilk sırasında Fransa yer alırken senenin ilk 6 ayı içerisinde 295, son 6 aylık kısmında ise 73.695 içerik kaldırma talebinin olduğu görülüyor.

Listenin ikinci sırasında Hindistan 14.971 içerik kaldırma talebiyle yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin 6.574 içerik kaldırma talebine yanıt verildiği yer almaktadır.

Ayrıca erişim engelleri konusu üzerinde mahkeme tarafından yönlendirilen talepler doğrultusunda Facebook yetkililerinin, 2015 yılı içerisinde 978 Facebook kullanıcı hakkında bilgi talep etmiş olduğu belirtildi