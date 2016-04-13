Fotoğrafçılar ve teknoloji severlerin de bildiği üzere hem fotoğraf makinelerinde hem de telefonlarda fotoğraf çekerken istediğiniz açıyı tam olarak yakalayamayabiliyorsunuz. Bazen öyle anlarda fotoğraf çekmediğinizde karenin tamamını alamazsınız ve istediğiniz alan fotoğraf karesi dışarısında yer alır. Fotoğrafa hobisi olan bazı akıllı telefon sahipleri ve fotoğrafçılar bu sorunu ortadan kaldırabilmek için birkaç poz çeker ve bu pozları birleştirir. Yeni geliştirilen teknolojilere bir yenisi daha eklenecek ve bu sayede fotoğraflar istenilen açılara bürünecek. Yeni teknolojilerden birisi olarak görülen esnek kameralar Kolombiya Üniversitesi Bilgisayar Görüş Laboratuvarı tarafından geliştiriliyor.

Günümüze kadar geliştirilen ve son teknoloji kameralardan hem ışık hassaslığı olarak hem de yapı farklılığı ile son derece farklı olan esnek kamera teknolojisi, kameraların sağlamış olduğu görüş açılarını daha geniş bir şekilde sunabiliyor. Araştırılan esnek kameralar ve sistemler doğrultusunda kameranın genişliğinden kasıt olarak esnek olacak bu levhaların kamera boyutunun kavis şeklini alarak çevreyi sarmalayacak görüntülerin yakalanacağı söyleniyor.

360 Derece Kameralar ile Benzerlik Gösteriyor

Esnek kameralar incelendiği zaman 35 derece çekim yapabilen kameralar ile benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Testlerden elde edilen sonuçlar ve görüntülerden sonra oklar 360 derece kameraları gösteriyor. Belirli bir esneme kapasitesi olarak kavisli bir hale bürünen kamera, almış olduğu bu teknoloji sayesinde etrafı çevrelemekte olan görselleri de rahatlıkla görüntünün içerisine dâhil edebiliyor. Sistemi geliştiren araştırmacıların öncelikli hedefi ise bu yeni teknolojiyi daha üst boyutlara taşımak ve bir bireysel araç haline getirmek. Bu sayede profesyonel fotoğrafçılar daha önce hiç denemedikleri bir sistemle karşılaşacaklar.