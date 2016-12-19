Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde hem iletişim ögelerinde hem de uygulama bazında kullanıcılara birçok işlemde kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada en çok başvurulan yardımcı araçlardan birisi de...