SON YAZILAR
HTTPS (SSL) Kulllanan İnternet Siteleri Güvenli Midir?
Bu makalemizde HTTPS'nin ne anlama geldiğini ve güvenlikte ne gibi bir rol oynadığı konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere internet sitelerine, adres çubuğunda gördüğünüz HTTP (http://) protokolü ile bağlanıyoruz. Bazı internet sitelerinde ise bu protokolün HTTPS (https://) ile değiştiğini ve adres çubuğunun yeşil renge döndüğünü mutlaka görmüşsünüzdür. HTTP sonuna S eklenerek HTTPS olması HTTP Secure yani güvenli anlamına gelir. Ancak bu güvenli yazısı internet...
Pokemon Go Güney Kore’de İndirilebilir Oldu
Pokemon Go oyunu geçtiğimiz yıla damgasını vuran çılgınlıklardan biriydi. 2017 yılı ile birlikte bu çılgınlığın sona erdiğini ve oyuncu sayısında azalma yaşadığını görsek de Güney Kore için bu çılgınlık yeni başlıyor. Pokemon Go'nun Güney Kore'de yayımlanması, oyunun ilk yayımlanma tarihinden altı ay sonra gerçekleşti. Dünya genelinde trend olmuş bir oyuna dünyanın büyük çoğunluğundan altı ay sonra erişebilmek de büyük bir...
Mekanik Klavye Seçim Rehberi
Bu yazımızda mekanik klavye seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz ve tecrübelerimize dayanarak bazı tavsiyeler vereceğiz. Mekanik Klavye Nedir? Günümüzde klavyelerin büyük bir çoğunluğu düşük maliyeti nedeniyle rubber dome switch kullanıyor. Bu switch, zar benzeri bir yapıyla tüm klavyeyi sarıyor. Mekanik klavyelerde ise her tuşta ayrı bir switch mevcut. Tam olarak öyle olmasa da bunu mekanik olmayan klavyelerde toplam bir mekanik parça...
İstanbul’da Elektrik Kesintisinin Nedeni Siber Saldırı Olamaz!
31 Aralık 2016 yılbaşı gecesi birkaç gündür İstanbul genelinde gerçekleşen uzun süreli elektrik kesintilerin nedeni hakkında bir açıklama yapıldı. Bu yazımızda elektrik kesintilerinin nedeninin siber saldırılar olduğunu belirten açıklamaya ve bu açıklamanın neden yanlış olduğuna değineceğiz. Elektrik Kesintileri Nasıl Başladı, Nasıl Devam Etti? Öncelikle 28 Aralık 2016 Çarşamba ve 1 Ocak 2017 Pazar tarihleri arasında İstanbul'da olmayıp gerçekleşmiş elektrik kesintilerinden haberi olmayan...
iPhone Otomatik Düzeltme İçin Yeni Yöntem Geliyor
Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde hem iletişim ögelerinde hem de uygulama bazında kullanıcılara birçok işlemde kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada en çok başvurulan yardımcı araçlardan birisi de...
Türk CS: GO Takımı Death Trap Dağıldı!
Son zamanlarda Türkiye'de elektronik sporların gelişimi oldukça hızlı ilerliyordu. Buna son örnekler Fenerbahçe'nin League of Legends oyunu için E-spor takımını kuracağını duyurması olmuştu. Maalesef bugün Türk Counter-Strike: Global Offensive takımı Death Trap'den acı bir haber geldi. Kısa bir zaman önce Team 11 olarak bilinen takım, sadece bir oyuncu değişikliği ile Team 11 kadrosundan ayrılıp Death Trap bünyesinde oynamaya başlamıştı. Bu değişiklik...
İnstagram’ın Yeni Tasarımı Sızdırıldı
Instagram'ın taslak olarak tamamladığı ve ön izleme için sayılı kullanıcıya sunduğu materyal tasarımlı Android uygulaması sızdırıldı. Detaylar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz... Instagram’ın Yeni Tasarımına Geçiş İşlemi Dünyanın en çok kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan ve Facebook’un bünyesine geçmesiyle birlikte popülerliğini arttıran Instagram, yeni tasarımına geçiş çalışmalarına başlayışı geçtiğimiz günlerde teknoloji ve sosyal medya sitelerinde paylaşım konusu olmuştu. Nasıl Bir Tasarım...
Türkiye’nin En Sosyal Markaları
Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en sosyal markaları belirlendi. Detaylar ve aklınıza takılabilecek soruların cevabı yazımızda. Türkiye bildiğiniz gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ülkeler arasında oldukça iyi noktadadadır. Günümüzün 1/4’lük kısmını sosyal mecra platformları üzerinde yoğun bir şekilde gezinti yaparak geçirdiğimizi söylemiş olsak, sanırım yanılmayız. Bunun bu denli popüler olmasının en büyük yegane temeline indiğimiz zaman, Türkiye üzerinde sosyal medyayı aktif...
Facebook Türkiye’nin Taleplerini Açıkladı
Sosyal medya devi Facebook, hükümetlerden gelen talep sayısını açıkladı. Türkiyenin 3. sırada geldiği liste hakkında detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz. Türkiye’nin Facebook Talepleri Şüphesiz internet dediğimiz zaman hepimizin aklımıza ilk gelen sitelerden bir tanesi Facebook'tur. Facebook, hükümetler tarafından bilgi ve içerik kaldırma yönündeki taleplerini açıklayan bir rapor yayınladı. Bu rapor içerisinde de Türkiye’nin Facebook taleplerini görebilmeniz mümkündür. Yaklaşık 1.6 milyar aktif kullanıcı kitlesi bulunan...
Galaxy Note 6 Özellikleri Kesinleşiyor
Mobil Dünya Kongresi’nde, Samsung’un tanıtmış olduğu Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge oldukça ilgi çekip beğenilmeye devam ediyor. Bu başarının devamlılığından memnun kalan Samsung firması şimdi de gözünü Note serisinin tanıtımlarına çevirmiş durumda. Akıllı telefonun devinin büyük ekranlı amiral gemisi olacak olan Galaxy Note 6 modelini yaz aylarında tanıtması bekleniyor. Bu model için bugüne kadar birçok söylenti dolaşmıştı ve telefon...