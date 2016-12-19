Son Yazılar
Hearthstone’a iOS Kullanıcılarını Kıskandıracak Android Güncellemesi Geldi
Hearthstone Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin detaylarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Bugün (26 Ocak 2017) Hearthstone'un Android uygulaması için Google Play üzerinden bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin boyutu küçük olsa da sonrasında oyuna girildiğinde...
Gaming İstanbul (GIST) 2017 Oyun Fuarı Haftaya Başlıyor
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Gaming İstanbul, bu yıl düzenleyeceği fuarın kapılarını haftaya açıyor. Oyuncuların kaçırmak istemeyeceği fuar hakkındaki detaylar yazımızın devamında. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuar hakkında detaylı bilgi: Gaming İstanbul (GIST) 2016 Eğer geçtiğimiz yıl...
HTTPS (SSL) Kulllanan İnternet Siteleri Güvenli Midir?
Bu makalemizde HTTPS'nin ne anlama geldiğini ve güvenlikte ne gibi bir rol oynadığı konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere internet sitelerine, adres çubuğunda gördüğünüz HTTP (http://) protokolü ile bağlanıyoruz. Bazı internet sitelerinde ise bu protokolün HTTPS (https://) ile...
Pokemon Go Güney Kore’de İndirilebilir Oldu
Pokemon Go oyunu geçtiğimiz yıla damgasını vuran çılgınlıklardan biriydi. 2017 yılı ile birlikte bu çılgınlığın sona erdiğini ve oyuncu sayısında azalma yaşadığını görsek de Güney Kore için bu çılgınlık yeni başlıyor. Pokemon Go'nun Güney Kore'de...
Mekanik Klavye Seçim Rehberi
Bu yazımızda mekanik klavye seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz ve tecrübelerimize dayanarak bazı tavsiyeler vereceğiz. Mekanik Klavye Nedir? Günümüzde klavyelerin büyük bir çoğunluğu düşük maliyeti nedeniyle rubber dome switch kullanıyor. Bu switch, zar benzeri bir yapıyla...
İstanbul’da Elektrik Kesintisinin Nedeni Siber Saldırı Olamaz!
31 Aralık 2016 yılbaşı gecesi birkaç gündür İstanbul genelinde gerçekleşen uzun süreli elektrik kesintilerin nedeni hakkında bir açıklama yapıldı. Bu yazımızda elektrik kesintilerinin nedeninin siber saldırılar olduğunu belirten açıklamaya ve bu açıklamanın neden yanlış...
iPhone Otomatik Düzeltme İçin Yeni Yöntem Geliyor
Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor....
Türk CS: GO Takımı Death Trap Dağıldı!
Son zamanlarda Türkiye'de elektronik sporların gelişimi oldukça hızlı ilerliyordu. Buna son örnekler Fenerbahçe'nin League of Legends oyunu için E-spor takımını kuracağını duyurması olmuştu. Maalesef bugün Türk Counter-Strike: Global Offensive takımı Death Trap'den acı bir haber...
İnstagram’ın Yeni Tasarımı Sızdırıldı
Instagram'ın taslak olarak tamamladığı ve ön izleme için sayılı kullanıcıya sunduğu materyal tasarımlı Android uygulaması sızdırıldı. Detaylar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz... Instagram’ın Yeni Tasarımına Geçiş İşlemi Dünyanın en çok kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan...
Türkiye’nin En Sosyal Markaları
Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en sosyal markaları belirlendi. Detaylar ve aklınıza takılabilecek soruların cevabı yazımızda. Türkiye bildiğiniz gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ülkeler arasında oldukça iyi noktadadadır. Günümüzün 1/4’lük kısmını sosyal mecra platformları üzerinde yoğun...