SON YAZILAR
iPhone Otomatik Düzeltme İçin Yeni Yöntem Geliyor
Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde hem iletişim ögelerinde hem de uygulama bazında kullanıcılara birçok işlemde kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada en çok başvurulan yardımcı araçlardan birisi de...
Türk CS: GO Takımı Death Trap Dağıldı!
Son zamanlarda Türkiye'de elektronik sporların gelişimi oldukça hızlı ilerliyordu. Buna son örnekler Fenerbahçe'nin League of Legends oyunu için E-spor takımını kuracağını duyurması olmuştu. Maalesef bugün Türk Counter-Strike: Global Offensive takımı Death Trap'den acı bir haber geldi. Kısa bir zaman önce Team 11 olarak bilinen takım, sadece bir oyuncu değişikliği ile Team 11 kadrosundan ayrılıp Death Trap bünyesinde oynamaya başlamıştı. Bu değişiklik...
İnstagram’ın Yeni Tasarımı Sızdırıldı
Instagram'ın taslak olarak tamamladığı ve ön izleme için sayılı kullanıcıya sunduğu materyal tasarımlı Android uygulaması sızdırıldı. Detaylar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz... Instagram’ın Yeni Tasarımına Geçiş İşlemi Dünyanın en çok kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım sitelerinden biri olan ve Facebook’un bünyesine geçmesiyle birlikte popülerliğini arttıran Instagram, yeni tasarımına geçiş çalışmalarına başlayışı geçtiğimiz günlerde teknoloji ve sosyal medya sitelerinde paylaşım konusu olmuştu. Nasıl Bir Tasarım...
Türkiye’nin En Sosyal Markaları
Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin en sosyal markaları belirlendi. Detaylar ve aklınıza takılabilecek soruların cevabı yazımızda. Türkiye bildiğiniz gibi sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ülkeler arasında oldukça iyi noktadadadır. Günümüzün 1/4’lük kısmını sosyal mecra platformları üzerinde yoğun bir şekilde gezinti yaparak geçirdiğimizi söylemiş olsak, sanırım yanılmayız. Bunun bu denli popüler olmasının en büyük yegane temeline indiğimiz zaman, Türkiye üzerinde sosyal medyayı aktif...
Facebook Türkiye’nin Taleplerini Açıkladı
Sosyal medya devi Facebook, hükümetlerden gelen talep sayısını açıkladı. Türkiyenin 3. sırada geldiği liste hakkında detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz. Türkiye’nin Facebook Talepleri Şüphesiz internet dediğimiz zaman hepimizin aklımıza ilk gelen sitelerden bir tanesi Facebook'tur. Facebook, hükümetler tarafından bilgi ve içerik kaldırma yönündeki taleplerini açıklayan bir rapor yayınladı. Bu rapor içerisinde de Türkiye’nin Facebook taleplerini görebilmeniz mümkündür. Yaklaşık 1.6 milyar aktif kullanıcı kitlesi bulunan...
Galaxy Note 6 Özellikleri Kesinleşiyor
Mobil Dünya Kongresi’nde, Samsung’un tanıtmış olduğu Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge oldukça ilgi çekip beğenilmeye devam ediyor. Bu başarının devamlılığından memnun kalan Samsung firması şimdi de gözünü Note serisinin tanıtımlarına çevirmiş durumda. Akıllı telefonun devinin büyük ekranlı amiral gemisi olacak olan Galaxy Note 6 modelini yaz aylarında tanıtması bekleniyor. Bu model için bugüne kadar birçok söylenti dolaşmıştı ve telefon...
Huawei VR P9 Modeline Özel Olarak Geliyor
Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve birçok büyük teknoloji devinin artık bu alan üzerinde yarışmaya başladığı sanal gerçeklik teknolojisi akılı telefon devleri arasındaki rekabeti arttırıyor. Son olarak Huawei’de yeni modeli P9’a özel olarak sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdi. Mobil cihazlara baktığımız zaman Samsung ilk olarak bu sektöre adım atmıştı, Huawei’de çok fazla gecikmeden sektöre atıldı. Yeni amiral gemisi olan Huawei P9...
Samsung Galaxy C Bilgileri Ortaya Çıktı
Akıllı telefonlar ve Samsung hakkında gelen dedikodular her gün biraz daha güçleniyor. Telefon üreticilerinin birbirlerine rakip olduğu ve piyasanın kızıştığı şu dönemlerde adeta birbirleriyle yarışan firmalar modellerini en çok satan telefonlar listesine sokmak ve en hızlı telefonu üretmek için rekabet içerisindeler. Samsung hakkında gelen bilgilere göre de Galaxy serisinin yeni bir telefon ile genişletileceği ve bu modelinde Galaxy C...
HTC10 RAM Uygulaması Tüm Androidler’e Geldi
HTC son duyurmuş olduğu akıllı telefonu HTC10 için geliştirmiş olduğu Boost+ uygulamasını Google Play Store üzerinden tüm Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Google Play Store üzerinde dolaştığınız zaman birçok RAM optimize programı ile karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en popüler olanı ve akıllı telefon kullanıcılarının tercih ettiği programlar Clean Master ve CCleaner oluyor. Ancak HTC’nin yeni telefon modeli için üretmiş olduğu Boost+ programı...
Esneyebilen Kameralar Devrim Yaratacak
Fotoğrafçılar ve teknoloji severlerin de bildiği üzere hem fotoğraf makinelerinde hem de telefonlarda fotoğraf çekerken istediğiniz açıyı tam olarak yakalayamayabiliyorsunuz. Bazen öyle anlarda fotoğraf çekmediğinizde karenin tamamını alamazsınız ve istediğiniz alan fotoğraf karesi dışarısında yer alır. Fotoğrafa hobisi olan bazı akıllı telefon sahipleri ve fotoğrafçılar bu sorunu ortadan kaldırabilmek için birkaç poz çeker ve bu pozları birleştirir. Yeni geliştirilen...